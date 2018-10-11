Годовалый ребёнок утонул в декоративном пруду в Лунинце

Новости Беларуси. Годовалый ребенок утонул в декоративном пруду в Лунинце.

По информации СК, трагедия произошла вечером десятого октября. Мальчик играл во дворе частного дома, а его отец в это время занимался уборкой автомобиля.

Мужчина на несколько минут зашел в дом. Когда отец снова вернулся на улицу, то увидел сына в водоеме без сознания.

На место прибыла бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. Была констатирована смерть ребенка.

Проводится проверка по данному факту.