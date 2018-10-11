Годовалый ребёнок утонул в декоративном пруду в Лунинце

Новости Беларуси. Годовалый ребенок утонул в декоративном пруду в Лунинце.
По информации СК, трагедия произошла вечером десятого октября. Мальчик играл во дворе частного дома, а его отец в это время занимался уборкой автомобиля.
Мужчина на несколько минут зашел в дом. Когда отец снова вернулся на улицу, то увидел сына в водоеме без сознания.
На место прибыла бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. Была констатирована смерть ребенка.
Проводится проверка по данному факту.
В минувшем году в Свислочском районе девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома (читать далее).