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Годовалый ребёнок утонул в декоративном пруду в Лунинце

11 октября 2018 09:12
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Новости Беларуси. Годовалый ребенок утонул в декоративном пруду в Лунинце.

По информации СК, трагедия произошла вечером десятого октября. Мальчик играл во дворе частного дома, а его отец в это время занимался уборкой автомобиля.

Мужчина на несколько минут зашел в дом. Когда отец снова вернулся на улицу, то увидел сына в водоеме без сознания.

На место прибыла бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. Была констатирована смерть ребенка.

Проводится проверка по данному факту.

В минувшем году в Свислочском районе девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома (читать далее).

# Гибель детей # происшествия

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