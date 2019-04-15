Падение солдата с высоты в Минске: СК рассматривает несколько версий, в том числе попытку суицида

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено после падения с высоты солдата-срочника в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено после падения с высоты солдата-срочника в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следователи рассматривают сразу несколько версий произошедшего, в том числе попытку суицида. В настоящее время допрашиваются военнослужащие, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны:
Министерство обороны совместно со Следственным комитетом устанавливает причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы 120-й отдельной механизированной бригады, рядовым Андреем Макоедом. Установлено, что травма связана с падением с высоты. Между семьей военнослужащего и военным ведомством налажен тесный контакт.
ЧП в части, находящейся в столичном микрорайоне Уручье, произошло 13 апреля. 21-летний военнослужащий выпал из окна 4-го этажа казармы 120-й отдельной механизированной бригады. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Солдат госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей.