В Речице 4-летний мальчик выпал из окна

Новости Беларуси. В Речице 4-летний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось четвертого апреля.
Родители отправились на работу, а приболевшего сына оставили под присмотром дедушки. Когда он отлучился в другую комнату, ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку у открытого окна и упал вниз. Падение произошло с высоты третьего этажа.
Мальчика госпитализировали. У ребенка были диагностированы переломы ребер, ушиб правого легкого.
Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
Как уточнили в комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома, семья пострадавшего характеризовалась положительно.
В середине апреля в Минске солдат-срочник получил травму при падении с высоты (читать далее).