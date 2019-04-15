В Речице 4-летний мальчик выпал из окна

Новости Беларуси. В Речице 4-летний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось четвертого апреля.

Родители отправились на работу, а приболевшего сына оставили под присмотром дедушки. Когда он отлучился в другую комнату, ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку у открытого окна и упал вниз. Падение произошло с высоты третьего этажа.

Мальчика госпитализировали. У ребенка были диагностированы переломы ребер, ушиб правого легкого.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Как уточнили в комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома, семья пострадавшего характеризовалась положительно.