Взрыв на химическом заводе в Китае: погибли не менее 5 человек, около 20 тысяч эвакуированы

Новости Китая. На химическом заводе на юго-западе Китая произошел взрыв. В результате инцидента пострадали как минимум пять человек. Около 20 тысяч местных жителей были эвакуированы.

После взрыва на предприятии начался сильный пожар. По словам очевидцев, над заводом поднимается густой черный дым.

В настоящее время на месте работают пожарные. Причины аварии устанавливаются. Начато расследование.

Завод, на котором произошло ЧП, занимается производством химических препаратов для борьбы с насекомыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.