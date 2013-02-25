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Взрыв на химическом заводе в Китае: погибли не менее 5 человек, около 20 тысяч эвакуированы

25 февраля 2013 10:40
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Новости Китая. На химическом заводе на юго-западе Китая произошел взрыв. В результате инцидента пострадали как минимум пять человек. Около 20 тысяч местных жителей были эвакуированы.

После взрыва на предприятии начался сильный пожар. По словам очевидцев, над заводом поднимается густой черный дым.

В настоящее время на месте работают пожарные. Причины аварии устанавливаются. Начато расследование.

Завод, на котором произошло ЧП, занимается производством химических препаратов для борьбы с насекомыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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