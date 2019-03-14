Минчанин украл у супруги полученные в наследство 16 тысяч долларов

Новости Беларуси. Минчанин похитил 16 тысяч долларов у своей жены, чтобы уехать в Россию и потратить деньги на красивую жизнь.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже денег.

В ходе расследования милиционеры выяснили, что деньги похитил муж заявительницы. Незадолго до инцидента 63-летний мужчина освободился из мест лишения свободы. Приехав домой к жене, гражданин узнал, что она получила наследство.

Когда женщина ушла из дома, злоумышленник нашёл 16 тысяч долларов, забрал их и пошёл в сторону вокзала, где впоследствии был задержан.

По словам задержанного, он собирался к родственникам в Москву, а деньги планировал потратить на «красивую жизнь».

Действиям гражданина даётся правовая оценка.

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