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Минчанин украл у супруги полученные в наследство 16 тысяч долларов

14 марта 2019 11:27
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Новости Беларуси. Минчанин похитил 16 тысяч долларов у своей жены, чтобы уехать в Россию и потратить деньги на красивую жизнь.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже денег.  

В ходе расследования милиционеры выяснили, что деньги похитил муж заявительницы. Незадолго до инцидента 63-летний мужчина освободился из мест лишения свободы. Приехав домой к жене, гражданин узнал, что она получила наследство.  

Когда женщина ушла из дома, злоумышленник нашёл 16 тысяч долларов, забрал их и пошёл в сторону вокзала, где впоследствии был задержан.  

По словам задержанного, он собирался к родственникам в Москву, а деньги планировал потратить на «красивую жизнь».  

Действиям гражданина даётся правовая оценка.  

Зимой 2019 года в Минске произошла кража в квартире, которую снимали два молодых человека.  

Под подозрением оказались владелица жилплощади и её сожитель – здесь подробности.  

# Кража # происшествия

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