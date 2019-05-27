В Витебске такси врезалось в опору ЛЭП. Из-за обрыва проводов загорелся дом

Новости Беларуси. В Витебске таксист врезался в опору линий электропередач, из-за этого загорелся соседний дом.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 26 мая. Поступило сообщение о пожаре в доме.
Спасатели установили, что произошло столкновение легковушки с опорой ЛЭП, оборвались электрические провода, упали на крышу дома, кровля которого загорелась.
В момент пожара в доме находилась 38-летняя хозяйка – она покинула дом самостоятельно до прибытия сотудников МЧС.
Женщина не пострадала.
Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены и имущество внутри дома.
Водитель автомобиля покинул салон самостоятельно. Он не нуждался в медицинской помощи.
По факту случившегося проводится проверка.
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