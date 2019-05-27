В Витебске такси врезалось в опору ЛЭП. Из-за обрыва проводов загорелся дом

Новости Беларуси. В Витебске таксист врезался в опору линий электропередач, из-за этого загорелся соседний дом.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 26 мая. Поступило сообщение о пожаре в доме.

Спасатели установили, что произошло столкновение легковушки с опорой ЛЭП, оборвались электрические провода, упали на крышу дома, кровля которого загорелась.