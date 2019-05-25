Водитель погиб, ребёнка спасло автокресло. Citroen и «Жигули» столкнулись лоб в лоб под Новополоцком

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Витебской области. 24 мая под Новополоцком лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, водитель Citroen при обгоне выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Жигули». В результате столкновения водитель автомобиля «Жигули» погиб. В салоне еще находились супруга и ребенок погибшего. Женщина была госпитализирована, малыша спасло детское автокресло.

Водитель и пассажиры автомобиля Citroen не пострадали.