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Водитель погиб, ребёнка спасло автокресло. Citroen и «Жигули» столкнулись лоб в лоб под Новополоцком

25 мая 2019 14:03
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Витебской области. 24 мая под Новополоцком лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцком районе столкнулись Citroen и «Жигули», погиб один из водителей

Водитель погиб, ребёнка спасло автокресло. Citroen и «Жигули» столкнулись лоб в лоб под Новополоцком-1

По предварительной информации, водитель Citroen при обгоне выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Жигули». В результате столкновения водитель автомобиля «Жигули» погиб. В салоне еще находились супруга и ребенок погибшего. Женщина была госпитализирована, малыша спасло детское автокресло.

Водитель и пассажиры автомобиля Citroen не пострадали.

Водитель погиб, ребёнка спасло автокресло. Citroen и «Жигули» столкнулись лоб в лоб под Новополоцком-4

Водитель погиб, ребёнка спасло автокресло. Citroen и «Жигули» столкнулись лоб в лоб под Новополоцком-6

Водитель погиб, ребёнка спасло автокресло. Citroen и «Жигули» столкнулись лоб в лоб под Новополоцком-8

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

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