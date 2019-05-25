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В Полоцком районе столкнулись Citroen и «Жигули», погиб один из водителей

25 мая 2019 12:41
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Новости Беларуси. 24 мая примерно в семь вечера рядом с деревней Охотница Полоцкого района столкнулись две легковушки.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 23-летний водитель Citroen Xantia двигался по трассе Р20. При совершении манёвра обгона на закруглении дороги Citroen выехал на встречную полосу и врезался в «Жигули».  

В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа. 32-летний житель Верхнедвинского района и его супруга были госпитализированы. Через некоторое время мужчина скончался в отделении реанимации.  

Проводится проверка.  

Весной 2019 года на МКАД у машины оторвалось колесо. 

Произошло ДТП с четырьмя автомобилями – здесь подробности.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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