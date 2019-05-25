В Полоцком районе столкнулись Citroen и «Жигули», погиб один из водителей

Новости Беларуси. 24 мая примерно в семь вечера рядом с деревней Охотница Полоцкого района столкнулись две легковушки.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 23-летний водитель Citroen Xantia двигался по трассе Р20. При совершении манёвра обгона на закруглении дороги Citroen выехал на встречную полосу и врезался в «Жигули».

В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа. 32-летний житель Верхнедвинского района и его супруга были госпитализированы. Через некоторое время мужчина скончался в отделении реанимации.

Проводится проверка.

Весной 2019 года на МКАД у машины оторвалось колесо.