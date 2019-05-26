В Могилёве дворник украл диван, чтобы отдыхать на нём в бытовке

Новости Беларуси. В Могилёве дворник перенёс диван стоимостью 300 рублей из кладовки общежития в своё служебное помещение.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, владелец мягкого мебельного изделия обратился в милицию 10 мая. По словам мужчины, он поставил диван в кладовке общежития на втором этаже, чтобы было удобнее общаться с соседями. Заявитель был очень возмущён пропажей мебели и попросил найти похитителя.

Через некоторое время под подозрение правоохранителей попал 34-летний могилёвчанин, работающий дворником. Как рассказал подозреваемый, его заинтересовал бесхозный диван. Гражданин решил, что эта мебель здесь никому не нужна, забрал её к себе в бытовку и лежал на новом предмете интерьера в свободное от работы время.

Теперь мужчине пришлось вернуть диван владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Стоит отметить, что диваны являются очень привлекательными предметами. В Минске был случай, когда женщина оставила диван без присмотра буквально на несколько минут, и его украли.