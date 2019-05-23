После пожара пенсионеры живут в сарае. Имеют ли они право на компенсацию ущерба?

Семейная пара со слезами на глазах смотрит на пепелище – это всё. что осталось от их родного дома! Первыми тревогу забили соседи – они позвонили на «горячую» линию СТВ, уверяя – беспомощные пенсионеры остались на старости лет без крыши над головой.

Анна Рудак: Только мы дверь закрыли, и стала гореть веранда. И дым, огонь пошёл.

В этот дом супруги переехали сразу после свадьбы и прожили более полувека, вкладывали все силы в обустройство приусадебного участка. Но сейчас судьбе погорельцев не позавидуешь – лишившись жилья, пенсионеры ютятся в сарае, в котором раньше держали скотину.

Анна Рудак: Деньги остались, всё сгорело. Документы, какие были – всё погорело с домом. Пожарные пока приехали, так и дом сгорел. Так хорошо, была времянка эта, то свиней там кормили, то собак погреть. А теперь сами тут живём. Две кровати тут стоят. Благодаря людям – одели нас, обули.

Александр Рудак: Ну, а что там докучать. Им на работу надо, всё такое. А тут уже сами себе хозяева. Куда нужно, вышел. Закроют нас на замок – сидим, ждём, пока не придут с работы.

Пожар случился ещё зимой, пожилых родителей забрал к себе сын в городскую квартиру. Но весной, когда потеплело, пенсионеры решили больше не скитаться по чужим углам и вернулись на участок.

Александр Рудак: Мы пенсии им отдаём. Сами ничего не покупали. Никуда не выйдешь. Но они на себя ничего не тратят. И продукты за свои деньги покупают. Раньше, хотя бы в магазин, а тут же – всё.

Чтобы жизнь в хозпостройке была хоть мало-мальски сносной, сын пенсионеров провёл туда воду, электричество, газ, телефон и даже установил телевизионную антенну

Но разве это жизнь? Соседи говорят – за сгоревший дом пенсионерам, по закону, положена компенсация. И задаются вопросом: почему судьба этих людей не волнует никого?

Анна Рудак:

Я в колхозе работала в кладовой. А потом перевели в Гостиловичи – я там в бухгалтерии работала. Конь свой был, и он, если кому нужно было, помогал. Мы людям никогда не отказывали.

В поисках ответов съёмочная группа СТВ направляется в Логойский сельсовет. Услышав историю про сгоревший дом в деревне, председатель искренне недоумевает. Ведь экспертиза установила: в случившемся виноваты хозяева.