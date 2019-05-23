После пожара пенсионеры живут в сарае. Имеют ли они право на компенсацию ущерба?

Семейная пара со слезами на глазах смотрит на пепелище – это всё. что осталось от их родного дома! Первыми тревогу забили соседи – они позвонили на «горячую» линию СТВ, уверяя – беспомощные пенсионеры остались на старости лет без крыши над головой.
Семейная пара со слезами на глазах смотрит на пепелище – это всё. что осталось от их родного дома! Первыми тревогу забили соседи – они позвонили на «горячую» линию СТВ, уверяя – беспомощные пенсионеры остались на старости лет без крыши над головой.
В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, какую помощь имеют право получить домовладельцы, пережившие пожар.
Анна Рудак:
Только мы дверь закрыли, и стала гореть веранда. И дым, огонь пошёл.
В этот дом супруги переехали сразу после свадьбы и прожили более полувека, вкладывали все силы в обустройство приусадебного участка. Но сейчас судьбе погорельцев не позавидуешь – лишившись жилья, пенсионеры ютятся в сарае, в котором раньше держали скотину.
Анна Рудак:
Деньги остались, всё сгорело. Документы, какие были – всё погорело с домом. Пожарные пока приехали, так и дом сгорел. Так хорошо, была времянка эта, то свиней там кормили, то собак погреть. А теперь сами тут живём. Две кровати тут стоят. Благодаря людям – одели нас, обули.
Пожар случился ещё зимой, пожилых родителей забрал к себе сын в городскую квартиру. Но весной, когда потеплело, пенсионеры решили больше не скитаться по чужим углам и вернулись на участок.
Александр Рудак:
Ну, а что там докучать. Им на работу надо, всё такое. А тут уже сами себе хозяева. Куда нужно, вышел. Закроют нас на замок – сидим, ждём, пока не придут с работы.
Чтобы жизнь в хозпостройке была хоть мало-мальски сносной, сын пенсионеров провёл туда воду, электричество, газ, телефон и даже установил телевизионную антенну
Александр Рудак:
Мы пенсии им отдаём. Сами ничего не покупали. Никуда не выйдешь. Но они на себя ничего не тратят. И продукты за свои деньги покупают. Раньше, хотя бы в магазин, а тут же – всё.
Но разве это жизнь? Соседи говорят – за сгоревший дом пенсионерам, по закону, положена компенсация. И задаются вопросом: почему судьба этих людей не волнует никого?
Анна Рудак:
Я в колхозе работала в кладовой. А потом перевели в Гостиловичи – я там в бухгалтерии работала. Конь свой был, и он, если кому нужно было, помогал. Мы людям никогда не отказывали.
В поисках ответов съёмочная группа СТВ направляется в Логойский сельсовет. Услышав историю про сгоревший дом в деревне, председатель искренне недоумевает. Ведь экспертиза установила: в случившемся виноваты хозяева.
Олег Куликов, председатель Логойского сельского исполнительного комитета:
Мы накануне, с моим управляющим, проверяли этот дом. Где-то за месяц. И очень много этот пожилой человек курил. Мы ещё замечание сделали, чтобы не курили много в доме. И в итоге произошло возгорание. Хорошо, что обошлось без жертв.
А самое главное – сельсовет не оставил в беде пенсионеров и помог, чем смог.
Олег Куликов:
Все вопросы, которые поднимались, были решены положительно. На сегодняшний день получилось, что они изъявили желание пока пожить в деревне – потеплело, огород там. Люди пожилые, привыкли, всю жизнь прожили вместе в деревне. Поэтому пока там. В сельсовете на балансе жилья нет, мы выделяем только участки. Но такой вопрос и не вставал. Сын не отказывается от помощи, сам взялся восстановить этот дом.
Юристы отмечают: в случае пожара жильцы действительно вправе получить компенсацию. Но её размер и условия выдачи зависит от того, где произошло ЧП – в городской квартире или сельском доме
Татьяна Семешко, управляющий партнёр адвокатского бюро:
Что касается многоквартирных домов, здесь, если говорить о жилых помещениях, то требования обязательного страхования жилого помещения не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. То есть для разрешения вопросов наступления ответственности в результате пожара – фактически, кто берет на себя имущественный риск ущерба, причиненного пожара. В этом случае играет роль наличие либо отсутствие страховки.
Сын пенсионеров слова председателя сельсовета подтверждает. И уверяет: в семье не только рассчитывают на помощь со стороны, но и готовы своими руками восстановить дом из пепла.
Александр Рудак, сын погорельцев:
Я куда ни обращался – мне не отказывали в помощи. 50 кубов леса на пни. Обратился в сельсовет, сеть и свет – тоже сделали. «Госстрах» – страховку – я получил деньги. Вот сейчас за лето тут попросил человека одного, сказал – поможет построить. Надо строить. Я один у родителей, я не брошу их, конечно. Я никому не жаловался. Не знаю, почему они подняли бучу.
Важное резюме от юриста – размер компенсации напрямую зависит от того, имела ли место случайность или всему виной просто небрежное обращение с огнем.
Татьяна Семешко:
Неважно, где находится жилой дом – в сельской местности либо в городе. Важным критерием является нюанс – постоянно проживают в этом доме или нет. Для тех домов, где граждане постоянно проживают, существуют требования обязательного страхования таких жилых помещений и прилегающих к ним хозяйственных построек. В том случае, если же произошло возгорание по причинам, не зависящим от проживающих, страховое возмещение будет выплачиваться. Если же пожар произошел по вине третьих лиц, страховое возмещение также будет выплачиваться. Если само лицо создало условия, при которых наступает пожар, то здесь могут быть вопросы. Но опять-таки, в каждом конкретном случае страховая детально рассматривает все эти нюансы. В целом, позиции страховых направлены на максимальные выплаты страхового возмещения. Страхуется 50% оценочной стоимости домовладения. И соответственно, выплаты уже производятся потом – 50%.