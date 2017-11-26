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В Витебске женщина на глазах у дочки выбросила собаку с 8 этажа

26 ноября 2017 12:04
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Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Витебске. Мать на глазах у своей дочери выбросила собаку из окна. Квартира, в которой все произошло, находится на восьмом этаже.

Опрос очевидцев и жителей дома позволил правоохранителям выяснить, как развивались события. Хозяйка пришла в ярость после того, как питомец сходил в туалет в квартире. Соседи слышали, как 11-летняя дочка просила мать смиловаться.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила собаку под окнами дома.

Известно, что женщине 35 лет, в ту ночь она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Собака в семье появилась полгода назад.

На неделе жители минской окраины во время прогулки со своими собаками обнаружили изуродованный труп пса. Животное было частично без шкуры.

В начале ноября резонанс получила история, которая произошла в одной из ветклиник Минска. Хозяин бросил питомца, когда узнал, что после операции пес останется инвалидом (читать далее).

# происшествия # Вандализм и живодерство

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