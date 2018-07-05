В Минске таксист пополнил баланс своего телефона на 65 рублей с банковской карты пассажира

Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил чужую банковскую карту и пополнил с нее баланс мобильного телефона.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел 15 июня. К правоохранителям обратились сотрудники одного из банков с просьбой помочь установить лицо, которое незаконно перевело деньги с банковской карты их клиента.

Было установлено, что карточка была утеряна владельцем в такси. Ее нашел водитель, который перевел себе 65 рублей на счет мобильного телефона. Позже водитель попытался совершить повторную попытку, но ему было отказано в осуществлении операции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».