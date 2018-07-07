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В Витебске рыбак принёс домой тротиловую шашку. Эвакуировали 25 человек

07 июля 2018 11:23
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Новости Беларуси. 6 июля правоохранители эвакуировали 25 жильцов витебской десятиэтажки. Причиной этого стала тротиловая шашка.  

По сведениям УВД Витебского облисполкома, в пятницу 62-летний витеблянин рыбачил на реке Западная Двина возле городского посёлка Улла Бешенковичского района. Во время отдыха гражданин обнаружил тротиловую шашку времён войны.  

Собираясь домой, мужчина решил взять взрывоопасную находку с собой. Оказавшись в своей квартире на шестом этаже многоэтажки, витеблянин позвонил в милицию.  

Прибывшие к месту инцидента милиционеры эвакуировали 25 жильцов. Сапёры вывезли тротиловую шашку в безопасное место, где она была уничтожена.  

Весной 2018 года во дворе многоэтажки в Минске была найдена мина времён Второй мировой войны. 

Снаряд находился в метре под землёй – подробности здесь.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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