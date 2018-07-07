В Витебске рыбак принёс домой тротиловую шашку. Эвакуировали 25 человек

Новости Беларуси. 6 июля правоохранители эвакуировали 25 жильцов витебской десятиэтажки. Причиной этого стала тротиловая шашка.

По сведениям УВД Витебского облисполкома, в пятницу 62-летний витеблянин рыбачил на реке Западная Двина возле городского посёлка Улла Бешенковичского района. Во время отдыха гражданин обнаружил тротиловую шашку времён войны.

Собираясь домой, мужчина решил взять взрывоопасную находку с собой. Оказавшись в своей квартире на шестом этаже многоэтажки, витеблянин позвонил в милицию.

Прибывшие к месту инцидента милиционеры эвакуировали 25 жильцов. Сапёры вывезли тротиловую шашку в безопасное место, где она была уничтожена.

Весной 2018 года во дворе многоэтажки в Минске была найдена мина времён Второй мировой войны.