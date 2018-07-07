Бобруйчанин снимал бензобак и закурил. Мужчина в реанимации с серьёзными ожогами

Новости Беларуси. Вечером 6 июля слесарь из Бобруйска получил ожоги при ремонте автомобиля.

Как сообщает МЧС Беларуси, в пятницу бобруйчанин находился в гараже и ремонтировал Citroen Picasso. Когда мужчина снимал бензобак легковушки, немного бензина разлилось в смотровой яме.

Во время перерыва гражданин захотел покурить. При появлении открытого огня вспыхнула паровоздушная смесь с остатками топлива. В результате владелец гаража получил ожоги 2-3 степени (75% тела).

Пострадавшего в больницу привёз его сын на личной машине. Пациент в реанимации. Огонь не повредил имущество в гараже.

Летом 2018 года в Дрогичинском районе мальчик разводил костёр при помощи бензина.