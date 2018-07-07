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В Борисове найдена сбежавшая из дома 15-летняя девушка

07 июля 2018 07:42
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Новости Беларуси. 5 июля в Борисове была обнаружена пропавшая без вести 15-летняя Диана Морозова. Девушку опознала местная жительница.  

По сведениям УВД Брестского облисполкома, в пятницу около девяти вечера правоохранителям позвонила жительница Борисова. Гражданка сказала, что в одном из магазинов города она увидела девушку, которая внешне похожа на разыскиваемую молодую маму.  

К указанному месту выехали милиционеры, несовершеннолетнюю нашли и доставили в райотдел милиции. Вскоре было установлено, что подросток разыскивается Дрогичинским РОВД. После этого девушку поместили в медучреждение для обследования.  

Правоохранители сообщили о местонахождении Дианы Морозовой её родственникам. В рамках возбуждённого уголовного дела выясняются все обстоятельства и причины ухода несовершеннолетней из дома.  

На неделе были найдены пропавшие в Витебской области 13-летняя девочка и 14-летний мальчик.  

Подростки жили у знакомого – здесь подробнее.  

# Пропавшие люди # происшествия # Диана Морозова

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