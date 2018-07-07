В Борисове найдена сбежавшая из дома 15-летняя девушка

Новости Беларуси. 5 июля в Борисове была обнаружена пропавшая без вести 15-летняя Диана Морозова. Девушку опознала местная жительница.

По сведениям УВД Брестского облисполкома, в пятницу около девяти вечера правоохранителям позвонила жительница Борисова. Гражданка сказала, что в одном из магазинов города она увидела девушку, которая внешне похожа на разыскиваемую молодую маму.

К указанному месту выехали милиционеры, несовершеннолетнюю нашли и доставили в райотдел милиции. Вскоре было установлено, что подросток разыскивается Дрогичинским РОВД. После этого девушку поместили в медучреждение для обследования.

Правоохранители сообщили о местонахождении Дианы Морозовой её родственникам. В рамках возбуждённого уголовного дела выясняются все обстоятельства и причины ухода несовершеннолетней из дома.

На неделе были найдены пропавшие в Витебской области 13-летняя девочка и 14-летний мальчик.