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В Минске неизвестный поджёг три автомобиля. Возбуждено уголовное дело

07 июля 2018 10:36
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Новости Беларуси. Утром 7 июня в Минске по улице Омельянюка горели три автомобиля. Устанавливаются личности подозреваемых в поджоге.  

В Минске неизвестный поджёг три автомобиля. Возбуждено уголовное дело-1

Фото: Минское ГУМЧС  

По сведениям Минского ГУМЧС, у Mazda 323 повреждены салон и задняя часть, у Mazda Premacy и Toyota Avensis повреждены моторные отсеки и салоны. Предполагаемая причина возгораний – поджог.  

В Минске неизвестный поджёг три автомобиля. Возбуждено уголовное дело-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Как сообщает УСК по Минску, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Под горевшими легковушками обнаружены три канистры. Также была найдена четвёртая канистра, которая не воспламенилась. На месте инцидента разбросаны туши птиц, красители и другие предметы.  

В Минске неизвестный поджёг три автомобиля. Возбуждено уголовное дело-7

Фото: УСК по Минску  

Выясняются детали случившегося. Назначен ряд экспертиз, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности подозреваемых.  

Если вы обладаете какой-либо информацией о произошедшем, сообщите об этом по телефонам: (8017) 295-02-05, (8017) 389-55-55.  

Зимой 2018 года в Витебске загорелся автомобиль видеоблогера, известного критикой СТО.  

Повреждены передняя левая часть и моторный отсек машины – подробнее здесь.  

# Поджог автомобилей # происшествия

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