В Минске неизвестный поджёг три автомобиля. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Утром 7 июня в Минске по улице Омельянюка горели три автомобиля. Устанавливаются личности подозреваемых в поджоге.

Фото: Минское ГУМЧС

По сведениям Минского ГУМЧС, у Mazda 323 повреждены салон и задняя часть, у Mazda Premacy и Toyota Avensis повреждены моторные отсеки и салоны. Предполагаемая причина возгораний – поджог.

Фото: Минское ГУМЧС

Как сообщает УСК по Минску, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Под горевшими легковушками обнаружены три канистры. Также была найдена четвёртая канистра, которая не воспламенилась. На месте инцидента разбросаны туши птиц, красители и другие предметы.

Фото: УСК по Минску