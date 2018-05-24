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В Минске во дворе многоэтажки была обнаружена мина времён войны

24 мая 2018 08:11
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Новости Беларуси. В Минске во дворе жилого дома по улице Казинца, 39 строители обнаружили миномётную мину времён Второй мировой войны.  

Как сообщает РУП «Минскэнерго», снаряд был найден на глубине около метра во время аварийно-восстановительных работ.  

По словам очевидцев, мина была серьёзно повреждена коррозией, но могла представлять угрозу. Территорию возле находки оцепили, были вызваны милиционеры и сапёрно-пиротехническая группа.  

Мина была вывезена специалистами на полигон и уничтожена.  

Летом 2015 года на городском пляже в Гомеле временно было приостановлено купание. 

Причиной стало обнаружение снаряда времён Великой Отечественной войны – здесь подробнее.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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