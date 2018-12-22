В Витебске произошёл пожар в здании швейного цеха

Новости Беларуси. 21 декабря около шести утра произошёл пожар в административно-производственном здании швейного цеха ОАО «Труд-Витебск» в Витебске.

По сведениям Витебского ОУМЧС, огнём уничтожены три швейные машинки, два стола для раскроя, 15 рулонов ткани, плоттер, шкаф для хранения документов и оконный проём.

За дежурные сутки в Витебской области имели место ещё три пожара. В пятницу примерно в десять часов вечера горел дом в деревне Сеченка Городокского района. Огнём уничтожены кровли, потолочные перекрытия и имущество. Также были повреждены стены.

22 декабря в полвторого ночи загорелась баня в Витебске, а в полчетвёртого ночи – дом в Орше. В доме уничтожена кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

Во всех происшествиях никто не пострадал. Причина возникновения пожаров выясняются.

Зимой 2018 года в Бресте горел мясокомбинат.