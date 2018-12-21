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В Минске столкнулись Nissan и трамвай. Водителя легковушки доставали спасатели

21 декабря 2018 14:11
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Новости Беларуси. 21 декабря около одиннадцати утра на Логойском тракте произошла авария. О происшествии очевидцы сообщили по номеру «112».  

В Минске столкнулись Nissan и трамвай. Водителя легковушки доставали спасатели-1

Фото: Минское ГУМЧС  

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие на вызов спасатели установили, что столкнулись Nissan Qashqai и трамвай №6, который ехал по маршруту «Зеленый Луг – Серебрянка».  

В Минске столкнулись Nissan и трамвай. Водителя легковушки доставали спасатели-4

Фото: Минское ГУМЧС  

11 пассажирам, которые находились в трамвае в момент ДТП, помощь не потребовалась, они не пострадали. Однако в результате аварии оказался зажат водитель легковушки. Подразделения МЧС деблокировали мужчину и передали его медикам, которые госпитализировали пострадавшего.  

В Минске столкнулись Nissan и трамвай. Водителя легковушки доставали спасатели-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Из-за происшествия временно останавливалось движение трамваев. На сайте Минсктранса уточняется, что движение было возобновлено в 14:23. А в 14:47 трамваи вновь остановились из-за столкновения двух машин на улице Я.Коласа,55. В 15:30 движение возобновлено.  

В Минске столкнулись Nissan и трамвай. Водителя легковушки доставали спасатели-10

Фото: Минское ГУМЧС  

На неделе в Минске автобус врезался в столб. 

Водитель потерял управление из-за плохого самочувствия – здесь подробнее.  

# Авария в Минске # происшествия

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