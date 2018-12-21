В Минске столкнулись Nissan и трамвай. Водителя легковушки доставали спасатели

Новости Беларуси. 21 декабря около одиннадцати утра на Логойском тракте произошла авария. О происшествии очевидцы сообщили по номеру «112».

Фото: Минское ГУМЧС

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие на вызов спасатели установили, что столкнулись Nissan Qashqai и трамвай №6, который ехал по маршруту «Зеленый Луг – Серебрянка».

Фото: Минское ГУМЧС

11 пассажирам, которые находились в трамвае в момент ДТП, помощь не потребовалась, они не пострадали. Однако в результате аварии оказался зажат водитель легковушки. Подразделения МЧС деблокировали мужчину и передали его медикам, которые госпитализировали пострадавшего.

Фото: Минское ГУМЧС

Из-за происшествия временно останавливалось движение трамваев. На сайте Минсктранса уточняется, что движение было возобновлено в 14:23. А в 14:47 трамваи вновь остановились из-за столкновения двух машин на улице Я.Коласа,55. В 15:30 движение возобновлено.

Фото: Минское ГУМЧС