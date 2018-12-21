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Пьяные украинцы пытались прорваться через границу Беларуси

21 декабря 2018 15:14
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Новости Беларуси. Инцидент на белорусско-украинской границе. Попытка незаконного пересечения наших рубежей произошла 20 декабря около шести утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьяные украинцы пытались прорваться через границу Беларуси-1

Пьяные украинцы пытались прорваться через границу Беларуси-3

Пинские пограничники задержали пьяных украинцев, которые пытались попасть на белорусскую территорию на автомобиле. Информация о нарушителях поступила от украинских коллег из пункта пропуска «Городище». Автомобиль проигнорировал их требование остановиться для досмотра и на огромной скорости продолжил движение.   

Пьяные украинцы пытались прорваться через границу Беларуси-6

Белорусским пограничникам пришлось применить специальные средства для принудительной остановки машины. Находившиеся в ней мужчины задержаны для дальнейшего разбирательства.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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