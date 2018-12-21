Пьяные украинцы пытались прорваться через границу Беларуси

Новости Беларуси. Инцидент на белорусско-украинской границе. Попытка незаконного пересечения наших рубежей произошла 20 декабря около шести утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пинские пограничники задержали пьяных украинцев, которые пытались попасть на белорусскую территорию на автомобиле. Информация о нарушителях поступила от украинских коллег из пункта пропуска «Городище». Автомобиль проигнорировал их требование остановиться для досмотра и на огромной скорости продолжил движение.