Пьяные украинцы пытались прорваться через границу Беларуси

Новости Беларуси. Инцидент на белорусско-украинской границе. Попытка незаконного пересечения наших рубежей произошла 20 декабря около шести утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Инцидент на белорусско-украинской границе. Попытка незаконного пересечения наших рубежей произошла 20 декабря около шести утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пинские пограничники задержали пьяных украинцев, которые пытались попасть на белорусскую территорию на автомобиле. Информация о нарушителях поступила от украинских коллег из пункта пропуска «Городище». Автомобиль проигнорировал их требование остановиться для досмотра и на огромной скорости продолжил движение.
Белорусским пограничникам пришлось применить специальные средства для принудительной остановки машины. Находившиеся в ней мужчины задержаны для дальнейшего разбирательства.