40 эвакуированы и 2 спасены: в Бресте горел мясокомбинат

По сведениям Брестского ОУМЧС, в круглосуточно работающем мясокомбинате на момент начала пожара находились 42 человека. Загорание случилось на первом этаже двухэтажного цеха в предназначенной для хранения готовой продукции камере охлаждения.

Обнаруживший задымление работник нажал на кнопку ручного пожарного извещателя, после чего 40 человек были оперативно эвакуированы ещё до прибытия спасателей.

В здании остались 2 человека 55 и 33 лет, которые находились на втором этаже и не могли самостоятельно выйти. Их вывели из сооружения звенья газодымозащитной службы МЧС.

Пожар был локализован и ликвидирован. Огнём повреждены 10 пластиковых ящиков для хранения продукции и около 150 кг колбасных изделий. Закопчены стены и потолок в камере охлаждения.

Никто не пострадал. Причина загорания устанавливается.