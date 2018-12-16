40 эвакуированы и 2 спасены: в Бресте горел мясокомбинат
Новости Беларуси. Днём 15 декабря в ОАО «Брестский мясокомбинат» загорелся колбасно-кулинарный цех.
По сведениям Брестского ОУМЧС, в круглосуточно работающем мясокомбинате на момент начала пожара находились 42 человека. Загорание случилось на первом этаже двухэтажного цеха в предназначенной для хранения готовой продукции камере охлаждения.
Обнаруживший задымление работник нажал на кнопку ручного пожарного извещателя, после чего 40 человек были оперативно эвакуированы ещё до прибытия спасателей.
В здании остались 2 человека 55 и 33 лет, которые находились на втором этаже и не могли самостоятельно выйти. Их вывели из сооружения звенья газодымозащитной службы МЧС.
Пожар был локализован и ликвидирован. Огнём повреждены 10 пластиковых ящиков для хранения продукции и около 150 кг колбасных изделий. Закопчены стены и потолок в камере охлаждения.
Никто не пострадал. Причина загорания устанавливается.
Отмечается, что работники МЧС проверили воздух в горевшем и соседних помещениях на предмет наличия паров аммиака в воздухе. Превышение ПДК не зафиксировано.
Мясокомбинат работает в штатном режиме.
На неделе в Минске произошёл пожар на предприятии по производству печатной краски.
Огонь распространился на 240 квадратных метров – подробнее здесь.