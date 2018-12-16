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40 эвакуированы и 2 спасены: в Бресте горел мясокомбинат

16 декабря 2018 06:45
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Новости Беларуси. Днём 15 декабря в ОАО «Брестский мясокомбинат» загорелся колбасно-кулинарный цех.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, в круглосуточно работающем мясокомбинате на момент начала пожара находились 42 человека. Загорание случилось на первом этаже двухэтажного цеха в предназначенной для хранения готовой продукции камере охлаждения.  

40 эвакуированы и 2 спасены: в Бресте горел мясокомбинат-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Обнаруживший задымление работник нажал на кнопку ручного пожарного извещателя, после чего 40 человек были оперативно эвакуированы ещё до прибытия спасателей.  

В здании остались 2 человека 55 и 33 лет, которые находились на втором этаже и не могли самостоятельно выйти. Их вывели из сооружения звенья газодымозащитной службы МЧС.  

Пожар был локализован и ликвидирован. Огнём повреждены 10 пластиковых ящиков для хранения продукции и около 150 кг колбасных изделий. Закопчены стены и потолок в камере охлаждения.  

Никто не пострадал. Причина загорания устанавливается.  

40 эвакуированы и 2 спасены: в Бресте горел мясокомбинат-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Отмечается, что работники МЧС проверили воздух в горевшем и соседних помещениях на предмет наличия паров аммиака в воздухе. Превышение ПДК не зафиксировано.  

Мясокомбинат работает в штатном режиме.  

На неделе в Минске произошёл пожар на предприятии по производству печатной краски.  

Огонь распространился на 240 квадратных метров – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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