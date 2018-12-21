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В Минске обнаружена пропавшая днём ранее 13-летняя девушка

21 декабря 2018 13:17
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Новости Беларуси. В Минске найдена пропавшая днём ранее 13-летняя школьница.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 20 декабря Ерохина Ульяна Дмитриевна ушла из дома в 9:00 и направилась в школу. После этого несовершеннолетняя отключила телефон и перестала выходить на связь с родителями.  

Местонахождение пропавшей стало известно 21 декабря. Правоохранителям она пояснила, что ночевала в заброшенном доме на территории Заводского района в компании с несовершеннолетним юношей. Также девушка уточнила, что они проголодались и решили вернуться к родителям.  

# Пропавшие люди # происшествия # Ульяна Дмитриевна Ерохина

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