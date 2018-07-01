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В Витебске произошёл пожар на предприятии по переработке древесины

01 июля 2018 11:51
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Новости Беларуси. Днём 30 июня на территории ОАО «Витебскдрев» горел цех по производству древесноволокнистых плит.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, пожар произошёл в железобетонном здании. Огнём повреждены 8 погонных метров воздуховода вытяжной вентиляции.  

Выясняется причина возгорания. О пострадавших не сообщается.  

В течение суток спасатели выезжали на ликвидацию ещё двух пожаров в Витебской области, оба случились в Ушачском районе.  

В субботу около полудня сгорел принадлежавший 61-летней женщине сарай в агрогородке Глыбочка. В воскресенье ночью в деревне Бутово на пожаре погиб 85-летний гражданин. Также уничтожены принадлежавшие мужчине дом и сарай.  

Летом 2018 года в Браславском районе произошло загорание на территории торфобрикетного завода.  

В цеху находились 8 человек – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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