В Витебске произошёл пожар на предприятии по переработке древесины

Новости Беларуси. Днём 30 июня на территории ОАО «Витебскдрев» горел цех по производству древесноволокнистых плит.

По сведениям Витебского ОУМЧС, пожар произошёл в железобетонном здании. Огнём повреждены 8 погонных метров воздуховода вытяжной вентиляции.

Выясняется причина возгорания. О пострадавших не сообщается.

В течение суток спасатели выезжали на ликвидацию ещё двух пожаров в Витебской области, оба случились в Ушачском районе.

В субботу около полудня сгорел принадлежавший 61-летней женщине сарай в агрогородке Глыбочка. В воскресенье ночью в деревне Бутово на пожаре погиб 85-летний гражданин. Также уничтожены принадлежавшие мужчине дом и сарай.

Летом 2018 года в Браславском районе произошло загорание на территории торфобрикетного завода.