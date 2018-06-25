В Браславском районе произошёл пожар на торфопредприятии

Новости Беларуси. Вечером 24 июня в деревне Ахремовцы Браславского района произошло загорание на территории торфобрикетного завода.
Новости Беларуси. Вечером 24 июня в деревне Ахремовцы Браславского района произошло загорание на территории торфобрикетного завода.
Фото: МЧС Беларуси
В момент начала пожара в цеху было 8 человек. Работники предприятия вызвали спасателей, а затем сами начали гасить пламя. Они использовали четыре 50-литровых порошковых огнетушителя и смогли потушить огонь до прибытия пожарных, после чего покинули помещение.
Фото: МЧС Беларуси
Никто не пострадал. В результате горения торфяной пыли оплавлены элементы управления промышленных циклонов «СИОТ» и «ЛИОТ», блок управления прессами и электропроводка оборудования, закопчены потолочное перекрытие, стены.
Фото: МЧС Беларуси
Выясняется причина возгорания.
Летом 2018 года в Дзержинске горел цех по производству лакокрасочных изделий.
Огонь выбивался на крышу – подробности здесь.