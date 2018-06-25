В Браславском районе произошёл пожар на торфопредприятии

В момент начала пожара в цеху было 8 человек. Работники предприятия вызвали спасателей, а затем сами начали гасить пламя. Они использовали четыре 50-литровых порошковых огнетушителя и смогли потушить огонь до прибытия пожарных, после чего покинули помещение.