В Молодечно на 80-летнюю женщину упал светофор, в который врезался Mitsubishi

Новости Беларуси. Утром 29 июня в Молодечно произошло ДТП, в результате которого на пенсионерку упал светофор. По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, в пятницу около девяти утра на пересечении улиц В. Гостинец и Б. Хмельницкого разворачивался 27-летний водитель Volkswagen Golf.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Мужчина выполнял разворот на зелёный свет, но не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении Mitsubishi Carisma под управлением 41-летнего местного жителя. В результате аварии Mitsubishi выехал на тротуар и врезался в светофор, из-за чего, по словам водителя, оптическое устройство упало на 80-летнюю женщину. Гражданку с переломом левого предплечья и травмой колена доставили в медучреждение.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома