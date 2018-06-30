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В Молодечно на 80-летнюю женщину упал светофор, в который врезался Mitsubishi

30 июня 2018 11:44
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Новости Беларуси. Утром 29 июня в Молодечно произошло ДТП, в результате которого на пенсионерку упал светофор.  

По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, в пятницу около девяти утра на пересечении улиц В. Гостинец и Б. Хмельницкого разворачивался 27-летний водитель Volkswagen Golf.  

В Молодечно на 80-летнюю женщину упал светофор, в который врезался Mitsubishi-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Мужчина выполнял разворот на зелёный свет, но не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении Mitsubishi Carisma под управлением 41-летнего местного жителя.  

В результате аварии Mitsubishi выехал на тротуар и врезался в светофор, из-за чего, по словам водителя, оптическое устройство упало на 80-летнюю женщину. Гражданку с переломом левого предплечья и травмой колена доставили в медучреждение.  

В Молодечно на 80-летнюю женщину упал светофор, в который врезался Mitsubishi-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Отмечается, что оба водителя находились в трезвом состоянии.  

На неделе в Бресте Mazda влетела в столб. 

Водитель в реанимации – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

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