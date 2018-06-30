В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок

Новости Беларуси. Утром 30 июня в Кобринском районе столкнулись Nissan Qashqai и грузовик DAF. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём Nissan находился 27-летний водитель (гражданин РФ, житель Германии). На 61 км трассы «Брест – Минск – граница РФ» автомобиль с шестью пассажирами врезался в грузовик DAF под управлением 46-летнего жителя Барановичей.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

От удара легковушку отбросило на барьерное ограждение. В аварии восьмимесячный сын водителя получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнок скончался в больнице. Ехавший на переднем сиденье 64-летний гражданин России госпитализирован.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, младенец перевозился с использованием детского удерживающего устройства, все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома