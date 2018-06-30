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В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок

30 июня 2018 13:22
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Новости Беларуси. Утром 30 июня в Кобринском районе столкнулись Nissan Qashqai и грузовик DAF.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём Nissan находился 27-летний водитель (гражданин РФ, житель Германии). На 61 км трассы «Брест – Минск – граница РФ» автомобиль с шестью пассажирами врезался в грузовик DAF под управлением 46-летнего жителя Барановичей.  

В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

От удара легковушку отбросило на барьерное ограждение. В аварии восьмимесячный сын водителя получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнок скончался в больнице. Ехавший на переднем сиденье 64-летний гражданин России госпитализирован.  

В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По предварительной информации, младенец перевозился с использованием детского удерживающего устройства, все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности.  

В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок-7

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Летом 2018 года в Несвижском районе перевернулся автомобиль с шестью пассажирами.  

Погибла 34-летняя женщина – подробности здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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