14-летний подросток утонул в озере в Воложинском районе

Новости Беларуси. Днём 29 июня спасателям сообщили об утонувшем в озере агрогородка Городьки Воложинского района ребёнке.

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели не обнаружили тело погибшего на поверхности водоёма. Подразделения МЧС начали обследовать береговую линию. Вскоре спасатели обнаружили одежду и велосипед.

Через некоторое время водолазы ОСВОДа нашли тело 14-летнего подростка в семи метрах от берега и извлекли погибшего.

Выясняются детали случившегося.

Летом 2018 года в Светлогорском районе утонул подросток.