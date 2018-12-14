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В Витебске около жилого дома обнаружили гранату времен ВОВ

14 декабря 2018 08:42
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Новости Беларуси. Гранату времен войны обнаружили около жилого дома в Витебске.

По информации УВД Витебского облисполкома, сообщение об обнаружении гранаты было получено вечером 13 декабря. Ее обнаружили у жилого дома на улице Ленинградской.

На место оперативно выбыла саперно-пиротехническая группа.

Были эвакуированы на безопасное расстояние 17 жильцов дома. Спустя некоторое время военнослужащие в/ч 5524 ВВ МВД обнаружили гранату «Ф-1» (без взрывателя) времен Великой Отечественной войны.

Гранату вывезли и уничтожили.

После осмотра прилегающей территории оцепление было снято.

В конце ноября под Оршей был обезврежен заминированный 70 лет назад мост (читать далее).

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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