В Kia индивидуального предпринимателя обнаружена ртуть. Ведётся проверка

Новости Беларуси. 13 декабря около семи вечера спасателям сообщили об обнаружении похожего на ртуть вещества. По сведениям МЧС Беларуси, опасная находка была обнаружена во время ремонта системы отопления легковушки, которая принадлежит ИП.

Фото: МЧС Беларуси

Подразделения МЧС извлекли из системы отопления Kia Sportage 50 граммов ртути. До момента утилизации вещество будет находиться на складе. Окружающая среда не загрязнена, никто не пострадал.

Фото: МЧС Беларуси