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Из горевшего в Брестском районе Дома культуры были эвакуированы 10 человек

14 декабря 2018 06:46
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Новости Беларуси. 13 декабря около половины восьмого вечера в агрогородке Черни Брестского района случился пожар в районном Доме культуры.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, из кирпичного двухэтажного сооружения спасатели эвакуировали 10 человек (несовершеннолетних среди них не было). Никто не пострадал.  

Из горевшего в Брестском районе Дома культуры были эвакуированы 10 человек-1

Фото: МЧС Беларуси  

Огнём повреждены декорации и инвентарь на площади 10 кв.м. в подвальном помещении.  

За дежурные сутки в Брестской области произошли ещё два пожара.  

Из горевшего в Брестском районе Дома культуры были эвакуированы 10 человек-4

Фото: МЧС Беларуси  

Днём 13 декабря на улице Воровского в Бресте горел Mercedes, принадлежащий 31-летнему мужчине. Повреждены багажник и заднее левое крыло машины.  

14 декабря в полчетвёртого ночи в Жабинке загорелся жилой деревянный дом, который является собственностью 70-летнего пенсионера. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие в доме.  

Причины пожаров выясняются.  

Из горевшего в Брестском районе Дома культуры были эвакуированы 10 человек-7

Фото: МЧС Беларуси  

Осенью 2018 года в Сенно загорелась комната в общежитии.  

Пострадал маленький ребёнок – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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