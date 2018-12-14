Из горевшего в Брестском районе Дома культуры были эвакуированы 10 человек

Новости Беларуси. 13 декабря около половины восьмого вечера в агрогородке Черни Брестского района случился пожар в районном Доме культуры. Как сообщает Брестское ОУМЧС, из кирпичного двухэтажного сооружения спасатели эвакуировали 10 человек (несовершеннолетних среди них не было). Никто не пострадал.

Фото: МЧС Беларуси

Огнём повреждены декорации и инвентарь на площади 10 кв.м. в подвальном помещении. За дежурные сутки в Брестской области произошли ещё два пожара.

Фото: МЧС Беларуси

Днём 13 декабря на улице Воровского в Бресте горел Mercedes, принадлежащий 31-летнему мужчине. Повреждены багажник и заднее левое крыло машины. 14 декабря в полчетвёртого ночи в Жабинке загорелся жилой деревянный дом, который является собственностью 70-летнего пенсионера. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие в доме. Причины пожаров выясняются.

Фото: МЧС Беларуси