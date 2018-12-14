По факту лжеминирования школы в Кличеве возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Днём 13 декабря в одной из школ Кличева пришлось прервать занятия из-за угрозы взрыва.

Как сообщает СК, примерно в 15:30 в класс учебного заведения, где проходили факультативные занятия, вошёл нетрезвый 32-летний местный житель. Мужчина сказал, что вот-вот случится взрыв.

Гражданина задержал проходивший мимо учитель, который позже передал задержанного милиционерам.

48 учащихся и 22 работника школы были эвакуированы. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжала СОГ.

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