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По факту лжеминирования школы в Кличеве возбуждено уголовное дело

14 декабря 2018 07:24
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Новости Беларуси. Днём 13 декабря в одной из школ Кличева пришлось прервать занятия из-за угрозы взрыва.  

Как сообщает СК, примерно в 15:30 в класс учебного заведения, где проходили факультативные занятия, вошёл нетрезвый 32-летний местный житель. Мужчина сказал, что вот-вот случится взрыв.  

Гражданина задержал проходивший мимо учитель, который позже передал задержанного милиционерам.  

48 учащихся и 22 работника школы были эвакуированы. Пострадавших нет.  

На место происшествия выезжала СОГ.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности».  

На неделе 55-летняя женщина заявила о минировании площади Независимости в Минске.  

За ложную информацию гражданке грозит 5 лет лишения свободы – подробнее здесь.  

# Лжеминирование

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