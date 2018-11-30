Прямой эфир

Под Оршей обезврежен заминированный 70 лет назад мост

30 ноября 2018 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 28 ноября возле деревни Красный берег Оршанского района был разминирован железнодорожный мост.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 11 артиллерийских снарядов калибра 105 мм были обнаружены на насыпи железнодорожного моста, который находится на 94 км перегона Орша – Червино.  

Заряды времён ВОВ были обезврежены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524.  

Аналогичный случай произошёл 10 июля в Оршанском районе возле деревни Телентеево. Во время ремонтных работ на насыпи железнодорожного моста были найдены 54 тротиловые шашки массой по 0,4 кг каждая. Находку уничтожили.  

Под Оршей обезврежен заминированный 70 лет назад мост-1

Фото: УВД Витебского облисполкома  

Осенью 2018 года в Бресте были эвакуированы две сотни работников завода. 

Причиной этого стала миномётная мина – подробнее здесь.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пьяный мужчина попал под трамвай
29 ноября 2018 21:06

В Минске пьяный мужчина попал под трамвай

Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина
29 ноября 2018 19:57

Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина

Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе
29 ноября 2018 14:19

Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе