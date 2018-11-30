Под Оршей обезврежен заминированный 70 лет назад мост

Новости Беларуси. Днём 28 ноября возле деревни Красный берег Оршанского района был разминирован железнодорожный мост.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 11 артиллерийских снарядов калибра 105 мм были обнаружены на насыпи железнодорожного моста, который находится на 94 км перегона Орша – Червино.

Заряды времён ВОВ были обезврежены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524.

Аналогичный случай произошёл 10 июля в Оршанском районе возле деревни Телентеево. Во время ремонтных работ на насыпи железнодорожного моста были найдены 54 тротиловые шашки массой по 0,4 кг каждая. Находку уничтожили.