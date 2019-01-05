В Витебске на голову подростка упал отвалившийся токоприёмник троллейбуса
Новости Беларуси. Вечером 4 января в Витебске на остановке общественного транспорта пострадал подросток.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, во время движения троллейбуса, за рулём которого находился 54-летний водитель, произошёл сход токоприемников с контактной линии.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Отвалившаяся металлическая деталь упала на голову 15-летнего парня. Несовершеннолетний был доставлен в нейрохирургическое отделение больницы в Витебске.
По факту инцидента проводится проверка.
На неделе житель Гродно попытался прокатиться на грузовом поезде и упал под него.
Пострадавшего доставили в реанимацию – здесь подробности.