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В Витебске на голову подростка упал отвалившийся токоприёмник троллейбуса

05 января 2019 09:48
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Новости Беларуси. Вечером 4 января в Витебске на остановке общественного транспорта пострадал подросток.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, во время движения троллейбуса, за рулём которого находился 54-летний водитель, произошёл сход токоприемников с контактной линии.  

В Витебске на голову подростка упал отвалившийся токоприёмник троллейбуса-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Отвалившаяся металлическая деталь упала на голову 15-летнего парня. Несовершеннолетний был доставлен в нейрохирургическое отделение больницы в Витебске.  

По факту инцидента проводится проверка.  

На неделе житель Гродно попытался прокатиться на грузовом поезде и упал под него. 

Пострадавшего доставили в реанимацию – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

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