В Витебске на голову подростка упал отвалившийся токоприёмник троллейбуса

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, во время движения троллейбуса, за рулём которого находился 54-летний водитель, произошёл сход токоприемников с контактной линии.

Новости Беларуси. Вечером 4 января в Витебске на остановке общественного транспорта пострадал подросток.

Отвалившаяся металлическая деталь упала на голову 15-летнего парня. Несовершеннолетний был доставлен в нейрохирургическое отделение больницы в Витебске.

По факту инцидента проводится проверка.

На неделе житель Гродно попытался прокатиться на грузовом поезде и упал под него.