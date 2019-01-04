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Гродненец при попытке прокатиться на грузовом поезде упал под него. Мужчина в реанимации

04 января 2019 11:05
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Новости Беларуси. Житель Гродно получил травмы при попытке прокатиться на грузовом поезде.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось вечером третьего января. 33-летний гродненец находился в районе железнодорожного вокзала, где стоял грузовой состав. Когда поезд получил разрешающий сигнал для отправления, мужчина запрыгнул на подножку вагона, не удержался и упал под колесо.  

В результате случившегося произошла травматическая частичная ампутация голени. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение медучреждения.  

В сообщении напоминают, что за самовольный проезд на подножке грузового поезда предусмотрена административная ответственность – наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 базовых величин.                              

Осенью минувшего года в ДТП с поездом в Верхнедвинском районе погиб мотоциклист, его сын лишился ноги (читать далее).    

# Несчастный случай # происшествия

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