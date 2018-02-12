В Витебске мать выбросила собаку с 8 этажа на глазах у дочери. Дело женщины направлено в суд

Новости Беларуси. Дело женщины, которая выбросила собаку из окна квартиры на 8 этаже, передадут в суд.

Как сообщает УСК по Витебской области, к обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент произошёл 26 ноября 2017 года. В Витебске 35-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения выбросила собаку из окна квартиры на 8 этаже. По её словам, животное было наказано за то, что справило в доме нужду.

11-летняя дочь обвиняемой просила мать не обижать животное, но женщину это не остановило.

Семью, в которой проживала девочка, признали находящейся в социально опасном положении. Поэтому решением комиссии по делам несовершеннолетних девочку передали на попечение родственникам

Дело было направлено в суд.

Летом прошлого года минчанин убил котёнка.