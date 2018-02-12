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В Гродно на стройке нашли человеческие останки времён ВОВ

12 февраля 2018 10:40
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Новости Беларуси. Днём 11 февраля в Гродно во время строительных работ ТРК «Triniti» были обнаружены останки, предположительно, трёх солдат времён Великой Отечественной войны.

В Гродно на стройке нашли человеческие останки времён ВОВ-1

По сведениям Сайта г.Гродно, были приостановлены работы и вызваны руководители строительства. Информация об инциденте была направлена в милицию, УСК Беларуси по Гродненской области, а также в УГКСЭ.

Сергей Иванов, маркетолог ТРК «Triniti»:
Уверены, что после всех экспертиз они будут надлежащим образом перезахоронены, а родные погибших смогут узнать судьбу павших.

При раскопках был найден один из солдатских медальонов. Он может помочь в установлении личностей погибших.

Летом прошлого года в деревне Самулки были обнаружены останки 52 солдат – здесь подробнее.

# происшествия # Археология # Фотофакт # Сергей Иванов

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