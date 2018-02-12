В Кобрине неизвестный с ножом напал на супругов. Женщина погибла

Новости Беларуси. Вечером 11 февраля неизвестный напал на супругов в Кобрине.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, нападению подверглись 31-летняя женщина и 39-летний мужчина. Обоих госпитализировали с ранениями.

Пациентку спасти не удалось. В 21:30 от полученных ран пострадавшая скончалась. Мужчину доставили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается личность нападавшего. На месте инцидента были обнаружены и изъяты следы, в том числе биологического характера.

В сентябре 2017 года в Минске произошла жуткая трагедия.