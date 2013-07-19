В Великобритании сильная жара унесла жизни почти 800 человек

Новости Великобритании. В Великобритании знойная погода стала причиной смерти почти 800 человек. В Лондоне и окрестностях объявлен третий уровень опасности. Синоптики прогнозируют, что такая температура сохранится на британском острове еще как минимум неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Калифорнии до сих пор бушуют лесные пожары. Пламя охватило уже 8 тысяч гектаров. Пожарные смогли локализовать только 15% возгорания.

Огонь вплотную подступил к жилым районам. В целях безопасности эвакуировано около 6 тысяч человек. С огнем борются более 3 тысяч пожарных, задействованы 16 вертолетов и 10 самолетов. (смотрите видео)