В Португалии горят леса: более 1,5 тысяч пожарных борются с огнем

Новости Португалии. В Португалии задержали подозреваемого в поджоге леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило регион Каштелу-Бранку.

Борьбу с огнем ведут более 1,5 тысяч пожарных. Задействованы десятки единиц спецтехники. Работу усложняет сильный ветер, засуха и высокая температура: столбики термометров показывают до 35 градусов.

В целях безопасности жители близлежащих населенных пунктов эвакуированы. Число пострадавших в результате стихии приближается к 30.