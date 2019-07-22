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В Португалии горят леса: более 1,5 тысяч пожарных борются с огнем

22 июля 2019 12:10
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Новости Португалии. В Португалии задержали подозреваемого в поджоге леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило регион Каштелу-Бранку. 

В Португалии горят леса: более 1,5 тысяч пожарных борются с огнем -1

Борьбу с огнем ведут более 1,5 тысяч пожарных. Задействованы десятки единиц спецтехники. Работу усложняет сильный ветер, засуха и высокая температура: столбики термометров показывают до 35 градусов.

В целях безопасности жители близлежащих населенных пунктов эвакуированы. Число пострадавших в результате стихии приближается к 30.

В Португалии горят леса: более 1,5 тысяч пожарных борются с огнем -4

В Португалии горят леса: более 1,5 тысяч пожарных борются с огнем -6

В Португалии горят леса: более 1,5 тысяч пожарных борются с огнем -8

# Пожар # Фотофакт

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