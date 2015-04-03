В Ушачском районе найдены тела пожилых супругов: муж и жена зарезали друг друга?

Новости Беларуси. Обстоятельства гибели семейной пары выясняют следователи. Кровавая драма разыгралась в Ушачском районе.

Тела 75-летнего мужчины и 77-летней женщины обнаружены в частном доме.

Первыми тревогу забили родственники пенсионеров: супруги не выходили на связь.

Инна Горбачёва, официальный представитель УСК по Витебской области:

О смерти супругов стало известно от родственников, которые забеспокоились после того, как семейная пара не выходила на связь. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выбыли следователи управления Следственного комитета по Витебской области и сотрудники УВД Витебского облисполкома. Сбор доказательственной базы и оценка изъятых материальных следов продолжалась всю ночь. Осмотр места происшествия производился с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории.

Что стало причиной трагедии, еще предстоит выяснить. Рассматриваются все возможные версии, в качестве основной – обострение отношений между супругами.

Инна Горбачёва:

При этом, если исходить из сложившейся следовой картины и изъятых вещественных доказательств, в качестве основной рассматривается версия о том, что смерть супругов связана с обострением межличностных отношений в семейной паре.

Минувшей осенью ссора в Гродненской области закончилась трагедией.

Все произошло в деревне Путришки в ночь с 17 на 18 октября. Отец и сын распивали спиртное, а когда запасы закончились, 48-летний сын стал просить у отца денег на добавку. Пенсионер ответил отказом, и в ход пошли кулаки. Сын колотил отца руками и ногами. Шокирующие подробности здесь.