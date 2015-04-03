На станции метро «Институт культуры» в Минске женщина упала на рельсы

Новости Беларуси. Инцидент произошел в четверг в 17.58.

55-летнюю женщину на платформу подняли работники станции. С диагнозом «черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб левого плеча» ее доставили в больницу. Остановка движения поездов на линии составила 4 минуты.

По предварительным данным, минчанка (банковский работник) потеряла равновесие из-за плохого самочувствия.

Напомним, несколько лет назад молодая девушка едва не попрощалась с жизнью в минской подземке. Она бросилась под колеса поезда. Пассажиры, находившиеся в этот момент на платформе, вовремя отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Они стали жестикулировать машинисту, чтобы тот сбросил скорость. Тем временем другие пассажиры сумели убедить девушку спрятаться в колее между рельсами. Шокирующие кадры с места происшествия здесь.