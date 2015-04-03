В Петербурге мама ушла на встречу, оставив 4-месячного малыша в машине – авто эвакуировали

Новости России. Автомобиль BMW мама малыша припарковала на улице Марата прямо под знаком «Остановка запрещена». В салоне иномарки она оставила четырехмесячного малыша.

Около 8 часов вечера женщина заявила в полицию о том, что ее машину эвакуировали вместе с ребенком. Вскоре младенец был передан матери.

По информации российских СМИ, женщина, которой 36 лет отроду, в кафе встречалась с собственным мужем.

Lifenews:

Как сообщили очевидцы, судьба сына волновала отца гораздо сильнее, чем нерадивую мать. Мужчина несколько раз предлагал жене сходить и проведать малыша, но женщина заявляла, «что он спит и все с ним будет хорошо».

Случаи с эвакуацией маленьких детей вместе с автомобилями, к несчастью, родителей не учат. Январь 2015-го. И вновь Петербург. На Владимирском проспекте автомобиль с ребенком увезли на спецстоянку, в то время как его мать находилась в салоне красоты.

Напомним, несколько лет назад в США беспечность родителей привела к трагедии.

32-летний мужчина оставил двухлетнего малыша в машине, припаркованной у дома. Одно окно в автомобиле было приоткрыто.

По данным полиции, мальчик пролежал в закрытой машине несколько часов. В то время отец малыша, будучи в нетрезвом состоянии, отсыпался на полу собственного дома. К слову, в тот день температура воздуха прогрелась до 33 градусов.

Бездыханного малыша обнаружила вернувшаяся в работы мать. Температура тела мальчика составляла 40,3 градуса. Женщина вызвала службу спасения, но было уже слишком поздно. Подробности этой истории читайте здесь.