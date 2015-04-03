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37-летний рыбак едва не погиб, проведя в открытом море 66 дней и питаясь сырой рыбой с дождевой водой

03 апреля 2015 14:22
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Новости США. Более двух месяцев американский рыбак Луис Джордан провел в лодке с отказавшим мотором, дрейфуя в Атлантике в 200 милях (примерно 360 километров) от берегов США. Он отправился на рыбалку еще в январе.

Отец мужчины заявил о его исчезновении 29 января.

Райан Досс, представитель береговой охраны:
Мы не знали, куда он направлялся. А без этой важной информации зона поиска распространяется на приличную часть Атлантического океана.

37-летний рыбак едва не погиб, проведя в открытом море 66 дней и питаясь сырой рыбой с дождевой водой-1



В открытом море Луис провел 66 дней. Для того чтобы выжить, он питался сырой рыбой и пил дождевую воду.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы на днях Луиса не заметил экипаж немецкого танкера. На вертолете американца отправили в больницу штата Вирджиния.

37-летний рыбак едва не погиб, проведя в открытом море 66 дней и питаясь сырой рыбой с дождевой водой-4



Несмотря на травму плеча и обезвоживание, Джордан чувствует себя хорошо. Выяснилось, что в пути его десятиметровая яхта Луиса Джордана перевернулась, а сам мужчина травмировал плечо, пытаясь ее отремонтировать.

Семья спасенного рыбака без ума от счастья: в ближайших планах у них совместное празднование Пасхи в уютном семейном кругу.

37-летний рыбак едва не погиб, проведя в открытом море 66 дней и питаясь сырой рыбой с дождевой водой-6



Несколько лет назад мы рассказывали о еще одном чудесном спасении. Езда на автомобиле вдоль живописного Корнуэльского побережья едва не закончилась для 56-летней британки трагедией.

Из-за тумана она не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги, покатилась по склону и остановилась в нескольких метрах от обрыва. В таком положении женщина провела почти сутки. Фото и видео смотрите здесь.

# происшествия # Спасение # Фотофакт # Луис Джордан

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