37-летний рыбак едва не погиб, проведя в открытом море 66 дней и питаясь сырой рыбой с дождевой водой

Новости США. Более двух месяцев американский рыбак Луис Джордан провел в лодке с отказавшим мотором, дрейфуя в Атлантике в 200 милях (примерно 360 километров) от берегов США. Он отправился на рыбалку еще в январе.



Отец мужчины заявил о его исчезновении 29 января.

Райан Досс, представитель береговой охраны:

Мы не знали, куда он направлялся. А без этой важной информации зона поиска распространяется на приличную часть Атлантического океана.