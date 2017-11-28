Прямой эфир

Брестчанин убил 68-летнего отца, который мешал спать

28 ноября 2017 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бреста. 22 ноября в Бресте мужчина до смерти избил своего отца.

По информации УСК по Брестской области, 36-летний мужчина ночью избил своего отца из-за того, что тот мешал ему спать, громко разговаривая.

Из-за полученных травм 68-летний мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан.

Проводится расследование и ряд экспертиз.

В 2013 году шокирующая трагедия произошла в Жодино. Сожитель женщины зверски убил ее 2-летнего внука – здесь подробнее.

# происшествия # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
Выпавший из окна восьмого этажа брестчанин умер в больнице
28 ноября 2017 08:27

Выпавший из окна восьмого этажа брестчанин умер в больнице

Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте
28 ноября 2017 08:07

Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте

Боец без правил из Бреста пытался провезти 50 грамм психотропа через границу
28 ноября 2017 07:40

Боец без правил из Бреста пытался провезти 50 грамм психотропа через границу