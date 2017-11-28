Брестчанин убил 68-летнего отца, который мешал спать

Новости Бреста. 22 ноября в Бресте мужчина до смерти избил своего отца.

По информации УСК по Брестской области, 36-летний мужчина ночью избил своего отца из-за того, что тот мешал ему спать, громко разговаривая.

Из-за полученных травм 68-летний мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан.

Проводится расследование и ряд экспертиз.

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