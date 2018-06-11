В убийстве студентки из Кировского района подозревается ее 17-летний одногруппник. Он задержан

Новости Беларуси. Подозреваемый в убийстве 19-летней студентки Анастасии Талыш из Кировского района задержан.

По информации УСК по Могилевской области, тело 19-летней девушки было обнаружено шестого июня у остановки «деревни Павловичи» (здесь подробнее). В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве.

Им оказался 17-летний молодой человек – житель одной из деревень Кировского района.

29 мая девушка ехала с занятий. Она вышла на указанной остановке и пошла по направлению к своему дому. По дороге студентка встретила одногруппника. Между молодыми людьми произошла ссора, после чего девушке были нанесены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Подозреваемый перенес тело девушки в кусты, которые располагались недалеко от его приусадебного участка. Там оно пролежало до обнаружения. Также парень забрал у убитой телефон и деньги.

Действия подозреваемого квалифицированы как убийство.

Назначен ряд экспертиз.

Планируется применение к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.