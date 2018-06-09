В Могилёвской области обнаружено тело 19-летней девушки

Новости Беларуси. Вечером 6 июня было обнаружено тело 19-летней девушки, которая считалась пропавшей с 1 июня 2018 года.

По сведениям УСК по Могилёвской области, 29 мая гражданка ехала домой после занятий в колледже на автобусе сообщением «Жиличи – Дубовое – Кировск». Студентка вышла на остановке «деревня Павловичи», а затем пропала. В среду неподалёку от указанного остановочного пункта было найдено тело девушки.