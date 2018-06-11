Уголовное дело в отношении экс-гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» о злоупотреблении служебными полномочиями направлено в суд

Новости Беларуси. Уголовное дело по части 3 статьи 424 в отношении экс-гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» направлено в суд.

Как сообщает Генпрокуратура, мужчина обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Экс-руководитель «Ивацевичдрева» в трехлетний период с 2014 по 2017 годы при организации поставок меламина и химических добавок имел реальную возможность заключить договоры непосредственно с предприятием-производителем данных веществ.

Однако исходя из корыстной заинтересованности, гендиректор без проведения нужных процедур необоснованно включил в схему поставок товаров коммерческую структуру, которая была создана для этих целей. Фирма была подконтрольна сыну мужчины и гражданину Н. Он обвиняется в пособничестве в злоупотреблении по части 6 статьи 16 и части 3 статьи 424 УК РБ.

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Продукция закупалась у фирмы по стоимости, которая была заведомо завышена. Сын директора и гражданин Н. признавались победителями в конкурсах на поставки товаров, заключали контракты и получали прибыль.

Ущерб, который был нанесен предприятию, оценивается в 749,6 тысяч рублей.

Сын обвиняемого возместил данную сумму в полном объеме и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Мера пресечения – заключение под стражу – оставлена без изменения. Она была применена к обоим обвиняемым.