30-летний мотоциклист насмерть разбился в Орше. 20-летняя пассажирка – в больнице

Новости Беларуси. В Орше погиб мотоциклист.

По информации УГАИ МВД Беларуси, авария произошла ночью 11 июня. Мотоциклом Kawasaki управлял 30-летний водитель. Он не справился с управлением – при выборе скорости не учел особенности состояния мотоцикла. Произошло ДТП.

Мужчина скончался на месте аварии от полученных травм. На нем не было шлема. 20-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение. На девушке был надет мотошлем.

Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

На прошедшей неделе в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha на перекрестке.