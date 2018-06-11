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30-летний мотоциклист насмерть разбился в Орше. 20-летняя пассажирка – в больнице

11 июня 2018 09:47
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Новости Беларуси. В Орше погиб мотоциклист.

По информации УГАИ МВД Беларуси, авария произошла ночью 11 июня. Мотоциклом Kawasaki управлял 30-летний водитель. Он не справился с управлением – при выборе скорости не учел особенности состояния мотоцикла. Произошло ДТП.

Мужчина скончался на месте аварии от полученных травм. На нем не было шлема. 20-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение. На девушке был надет мотошлем.

Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

На прошедшей неделе в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha на перекрестке.

Погиб молодой мотоциклист – здесь подробнее.

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