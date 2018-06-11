В Жлобине три школьника пострадали при взрыве баллончика

Новости Беларуси. Около восьми утра 10 июня в Жлобине трое подростков пострадали из-за взрыва баллончика.

По сведениям МЧС Беларуси, двое друзей из девятого и седьмого классов собрали самодельный баллончик из пневматики с целью его дальнейшего взрыва. Школьники подожгли фитиль, после чего изделие взорвалось в руках 16-летнего подростка.

Девитиклассника доставили в реанимацию. Парень получил частичную ампутацию 1-4 пальцев правой кисти. Пострадавшего прооперировали.

В результате произошедшего получили ранения ещё два несовершеннолетних. У одного – рваная рана бедра, у другого – рваные раны предплечий. Школьникам оказали медпомощь и отпустили домой.

Зимой 2016 года в Гомельском районе семиклассник нашёл петарду и решил её взорвать.