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В Жлобине три школьника пострадали при взрыве баллончика

11 июня 2018 09:01
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Новости Беларуси. Около восьми утра 10 июня в Жлобине трое подростков пострадали из-за взрыва баллончика.  

По сведениям МЧС Беларуси, двое друзей из девятого и седьмого классов собрали самодельный баллончик из пневматики с целью его дальнейшего взрыва. Школьники подожгли фитиль, после чего изделие взорвалось в руках 16-летнего подростка.  

Девитиклассника доставили в реанимацию. Парень получил частичную ампутацию 1-4 пальцев правой кисти. Пострадавшего прооперировали.  

В результате произошедшего получили ранения ещё два несовершеннолетних. У одного – рваная рана бедра, у другого – рваные раны предплечий. Школьникам оказали медпомощь и отпустили домой.  

Зимой 2016 года в Гомельском районе семиклассник нашёл петарду и решил её взорвать.  

Школьнику оторвало палец – подробнее здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

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