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В туалете индийского самолёта обнаружили два мешка золота

20 ноября 2013 17:56
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Новости Индии. Тайник с 24 золотыми слитками обнаружили во время уборки помещения. Стоимость находки – более миллиона долларов.

Слитки были сложены в два мешка. Вес каждого – около килограмма. Пока о пропаже золота, которое находилось в двух сумках, никто не заявлял. Вероятно, золото пытались ввезти контрабандой: самолёт выполнял рейс между двумя индийскими городами. Полиция проводит расследование.

По данным таможенной службы Индии, в стране отмечается резкий рост контрабанды драгоценного металла после того, как в этом году пошлина на импорт золота была увеличена в три раза.

Год назад 12 золотых слитков весом 110 кг пыталась перевезти через границу итальянская семья. Ценный груз был завернут в газету и спрятан в салоне автомобиля, под ковриком. Откуда взялись золотые слитки на 4,5 миллиона евро глава семейства объяснить не смог (смотрите видео).

# происшествия # Контрабанда

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